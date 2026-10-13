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Подданного Швеции заключили под стражу в Пскове за пересечение границы

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Псковский городской суд рассмотрел ходатайство дознавателя ФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подданного Королевства Швеции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии органа дознания, подозреваемый, не имея надлежащего разрешения, умышленно, пешком, в обход установленных пунктов пропуска, пересек Государственную границу Российской Федерации из Республики Беларусь, где его и задержал пограничный наряд. 

В судебном заседании иностранец не возражал против заключения под стражу. Мера пресечения в отношении подозреваемого за совершение преступления небольшой тяжести законом предусмотрена при наличии исключительных обстоятельств, которыми суд признал отсутствие у него постоянного места жительства, пребывания и регистрации на территории России.

По итогам рассмотрения, шведа заключили под стражу до 6 декабря.

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