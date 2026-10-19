Как разница в доходах превращается в инструмент контроля, объяснил коуч

Деньги способны расширить возможности человека, но они же незаметно меняют его отношения с окружающими. Почему финансовая стабильность не гарантирует близости и в какой момент она начинает ей мешать, ответила коуч PCC ICF, мастер системных решений, мотивационный тренер Олеся Валиуллова.

«Финансовое благополучие само по себе не делает человека одиноким, однако оно может менять привычный круг общения и создавать новые сложности в отношениях. Например, людям с высоким доходом бывает непросто понять, насколько окружающие разделяют его интересы, а насколько рассчитывают на его подарки или связи. Если подобные ситуации повторяются, человек начинает искать скрытые мотивы даже там, где их может не быть», — пояснила Олеся Валиуллова.

Почему разница в доходах становится испытанием для отношений? Когда один человек зарабатывает значительно больше другого, деньги могут влиять на распределение ролей в паре. Кто выбирает место отдыха? Кто принимает решения о крупных покупках?

«Сами по себе разные доходы не мешают отношениям, но если деньги становятся инструментом контроля или поводом для упрёков, партнёры рискуют расстаться. Сложности возникают и в обратной ситуации: человек с меньшим доходом может пытаться соответствовать уровню жизни партнёра, тратить больше своей нормы или скрывать финансовые трудности из страха показаться несостоятельным», - поделилась коуч.

Можно ли понять, искренние ли отношения? По словам эксперта, ни высокий доход, ни финансовая независимость не помогут безошибочно определить чужие мотивы. Даже если человек получает материальную выгоду от отношений, это не обязательно означает, что он не любит партнёра.

«Обращать внимание стоит не на отдельные поступки, а на поведение в целом. Уважает ли человек ваши границы? Интересуется ли вами, когда ему ничего не нужно? Поддерживает ли он вас? Важно также не превращать подозрительность в единственный способ защитить себя. Если постоянно проверять, кому и зачем вы нужны, становится сложно строить доверительные отношения даже с теми, кто искренне к вам расположен», - заметила Олеся Валиуллова.

Что в итоге определяет близость? Как поясняет эксперт, деньги способны расширять возможности человека, но не гарантируют ему ни дружбы, ни любви. При этом они не обязательно отдаляют от окружающих: финансовая стабильность может, наоборот, снижать бытовое напряжение и давать больше времени на отношения, пишет RuNews24.ru.