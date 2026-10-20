41% россиян готовы купить новую косметику по акции — исследование

При выборе новых косметических средств на 48% россиян влияют результаты проведенных исследований, к такому выводу пришли аналитики Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества в ходе исследования, как именно россияне покупают новые бренды косметики.

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По данным исследования, 69% опрошенных за последний год пробовали новые косметические бренды: 54% познакомились с 1-2 новыми брендами, 11% пробовали 3-4 бренда и 4% — больше пяти. При этом 35% респондентов, по своим ощущениям, стали покупать реже новую косметику за последние три года, а 28% отметили, что их покупки косметики на пробу участились.

По мнению 48% россиян, повлиять на их выбор в пользу нового косметического бренда может наличие сведений о доказанных результатах исследований. 41% готовы купить новую косметику по акции, 30% — из более низкой цены. Еще для 38% важны рекомендации врача или косметолога, а вот 29% при покупке обращают внимание на новую технологию или ингредиент. Реже опрошенные говорили, что при покупке нового косметического средства они ориентируются на рекламу и его продвижение: интересная концепция бренда (13%), активная реклама (12%) и красивая упаковка (8%).

Цена может повлиять на отказ от покупки нового косметического средства у 60% россиян. Готовы отказаться от приобретения из-за непонятного состава 44% респондентов, 36% — из-за отсутствия отзывов. Кроме того, 24% ответили, что не доверяют обещаниям производителей. Неизвестный бренд как возможную причину отказа от покупки назвали 21% опрошенных. Еще 31% ответили, что не понимают, чем новое косметическое средство отличается от других.

Что касается повторной покупки новой косметики после пробного варианта, то 23% россиян ответили, что почти каждый раз покупают повторно косметическое средство после удачного использования. 47% ответили, что делают это часто, 13% — редко, 6% — почти никогда. Еще 11% не могут понять, действительно ли новое косметическое средство эффективно действует.

В исследовании Роскачества участвовала выборка в одну тысячу респондентов, жители городов с населением свыше 100 тысяч человек, все федеральные округа РФ.