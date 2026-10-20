Как разное представление об общем пространстве превращает двор в поле боя, рассказал эксперт

Конфликт поколений — один из самых устойчивых в городской среде. Бабушки на лавочке и молодёжь, которая хочет своей тишины, приватности и личного пространства, — это не только конфликт поколений, но и разные представления о том, как должно быть устроено общее пространство. Как отметил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, бабушки на лавочке были социальным институтом, который выполнял важные функции: присмотр за двором, передача информации, поддержание порядка. Советский двор формировал сообщества, и бабушки были их частью. Они знали всех, кто входит и выходит, замечали чужаков, могли вмешаться, если что-то шло не так. Это была неформальная система безопасности и социального контроля.

«Но времена изменились. Двор перестал быть центром жизни, появились домофоны, камеры, чаты. И бабушки на лавочке стали восприниматься не как часть системы, а как помеха. Молодёжь хочет приватности, хочет, чтобы никто не вмешивался в их жизнь. Лавочка с бабушками в этом контексте становится раздражителем, даже если на ней обсуждаются не только сплетни. Это не конфликт хороших и плохих, а конфликт разных поколенческих культур: бабушки выросли в мире, где двор был общим пространством, а молодёжь — в мире, где частное пространство ценится выше, а общение перенесено в цифровую среду», — отметил Яков Якубович.

По словам эксперта, не нужно противопоставлять поколения, важно искать точки соприкосновения. Бабушки могут быть не только надзирателями, но и источником поддержки: помочь присмотреть за детьми, подсказать, к кому обратиться, просто поговорить. Молодёжь может привнести что-то новое — организовать субботник, помочь с ремонтом, проявить уважение. Важно создавать пространства для диалога: иногда нужен посредник — старший по дому, представитель совета дома, медиатор. Опыт показывает: когда стороны могут обсудить проблему без взаимных обвинений, конфликт часто удаётся погасить, пишет RuNews24.ru.