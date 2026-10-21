Эксперт рассказала, почему пользователи забывают об оплаченных подписках

Россияне часто не контролируют свои подписки и регулярные списания из-за самой механики подписки - легко пропустить списание, если сумма небольшая и теряется среди повседневных платежей, рассказала руководитель продуктового направления в RuStore Наталья Скребкова.

«Одна из основных причин - сама механика подписки. При обычной покупке человек каждый раз принимает решение и видит стоимость товара или услуги. С подпиской это происходит только в момент подключения, а следующие платежи проходят автоматически. Особенно легко пропустить списание, если сумма небольшая и теряется среди других повседневных операций», - сказала Наталья Скребкова.

Еще один распространенный сценарий, по словам эксперта, связан с пробными периодами и временной потребностью в сервисе. Пользователь может оформить подписку ради конкретной функции, фильма, курса или другого контента, сохранить платежные данные и согласиться на дальнейшее продление. При этом через несколько недель необходимость в сервисе исчезает, но подписка остается активной.

Кроме того, иногда пользователь знает о подписке, но откладывает ее отключение, потому что не помнит, где именно ее оформлял. Оплата могла быть подключена в приложении, на сайте сервиса или через другую площадку, поэтому найти нужный раздел получается не сразу.

«Дополнительной проблемой становится потеря доступа к аккаунту: человек может забыть логин или пароль от сервиса, которым давно не пользовался. В результате небольшая сумма продолжает списываться еще несколько месяцев просто потому, что отмена подписки требует дополнительных действий», - прокомментировала она.

Наталья Скребкова уточнила, что бывает и обратная ситуация: сервисом пользуются редко, но подписку оставляют «на всякий случай». Пользователь допускает, что через месяц или два она снова понадобится, и не хочет потом заново искать нужный тариф, восстанавливать доступ или подключать оплату, пишет РИА Новости.

«Подписки стоит периодически проверять в самих приложениях и сервисах, а также просматривать историю операций по карте: часть из них могла быть оформлена не через магазин приложений, а напрямую на сайте разработчика или сервиса. Если приложением давно не пользовались, стоит проверить, нужна ли подписка дальше, и при необходимости заранее отключить ее продление», - отметила эксперт.