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С начала года в лечебные учреждения Псковской области трудоустроились более 80 врачей

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С начала года в лечебные учреждения Псковской области трудоустроились более 80 врачей и порядка 100 средних медицинских специалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона по итогам рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с министром здравоохранения Мариной Гаращенко, на которой они обсудили вопросы улучшения кадровой ситуации в отрасли. 

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников обратил внимание, что в последние годы в Псковской области много сделано в части привлечения и закрепления медицинских специалистов, в лечебные организации приходят молодые сотрудники, приезжают уже опытные медики из других регионов. В первую очередь, губернатор попросил доложить об итогах приемной кампании на медицинские специальности.

Марина Гаращенко рассказала, что в этом году на целевое обучение по программам специалиста поступили 156 студентов, что на 10% больше прошлого года. Большинство абитуриентов (95 человек) поступили на «Лечебное дело», где ведется подготовка врачей широкого профиля. Еще 44 выпускника приступили к обучению по педиатрическому направлению, 15 человек будут изучать стоматологию. На целевое обучение по программам высшего образования в этом году поступили 60 ординаторов, добавила министр.

В медицинских колледжах Псковской области к учебе приступили 335 первокурсников, из них на «Лечебное дело» — 140 абитуриентов, на «Сестринское дело» — 195 абитуриентов.

Кроме того, глава Минздрава Псковской области представила Михаилу Ведерникову промежуточные итоги трудоустройства медицинских специалистов. С начала года впервые в государственные медицинские организации Псковской области трудоустроены 83 врача, 63 из которых окончили обучение по целевым договорам, а также 104 средних медицинских специалиста.

Особое внимание было уделено комплексу региональных мер поддержки медицинских специалистов, который ежегодно корректируется и расширяется. Только в этом году, подчеркнула Марина Гаращенко, в целях повышения эффективности кадровой политики в регионе принято сразу несколько важных решений. Так, по инициативе губернатора увеличен размер «подъемных» выплат врачам и медицинским сестрам паллиативной службы, установлены подобные выплаты провизорам и фармацевтам. Кроме того, в перечень получателей компенсации за коммерческий найм жилья теперь включены провизоры и медсестры паллиативной службы. В Псковской области с этого года расширен и возраст для осуществления выплат по дефицитным специальностям.

В регионе действует целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки и для тех, кто только начинает свой путь в медицине, и для опытных медиков, в первую очередь дефицитных специальностей. Речь идет о различных формах поддержки в обеспечении жильем, единовременных выплатах и «подъемных» при первом трудоустройстве, студентам и ординаторам, проведении конкурсов профмастерства, реализации программ «Земский доктор/Земский фельдшер», которые осуществляются в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Только в прошлом году число получателей мер поддержки составило 1,5 тысячи человек, и ежегодно их становится все больше.

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Гаращенко Марина Валерьевна

Гаращенко Марина Валерьевна

Министр здравоохранения Псковской области

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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