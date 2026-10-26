В Пскове перед судом предстанет мужчина, причинивший телесные повреждения «розочкой» и костылем двум женщинам

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего телесные повреждения «розочкой» и костылем двум женщинам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Мужчина со своей сожительницей находились по месту жительства в комнате общежития, где отдыхали и распивали алкоголь. В комнату постучался незнакомец, который заглянул внутрь и ничего не сказав ушел.

В этот момент мужчина приревновал сожительницу к незнакомцу, поскольку подумал, что он приходил к ней, и у них завязался словесный конфликт в ходе которого обвиняемый разбил об стол бутылку из под спиртного и с «розочкой» подошел к сожительницу и нанес удар в область шеи, причинив телесные повреждения. Сразу после этого он вызвал скорую. Медики оказали медицинскую помощь сожительнице, от госпитализации она отказалась.

Своими умышленными действиями мужчина причинил ей телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Сразу после произошедшего он извинился и сожительница его простила.

Спустя несколько месяцев, обвиняемый вновь распивал алкоголь с ней. В это время к комнату зашла соседка и начала ругаться с сожительницей. Мужчина разозлился, взял костыль, который использовал для ходьбы, и несколько раз ударил соседку по голове костылем. Соседка выбежала из комнаты, вызвала скорую медицинскую помощь и полицию.

Своими умышленными действиями мужчина причинил сожительнице телесные повреждения, повлекшие средний вред здоровью.

В настоящее время мужчина извинился и соседка его простила.

Мужчине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.