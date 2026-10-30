Жилье для сирот, студотряды, охота и гостевые дома: что решили на третьей сессии псковского ЗакСа

Жилье для детей-сирот, студенческие отряды, гостевые дома и охотничьи разрешения – эти и другие темы вошли в повестку третьей сессии Заксобрания Псковской области. Депутаты поддержали инициативу прокуратуры о сокращении срока владения жильем для продажи муниципалитетам, законопроект о господдержке студотрядов и обращение в Госдуму по стандартизации гостевых домов. Подробнее о решениях регионального парламента рассказал председатель ЗакСа Борис Елкин.

— Борис Андреевич, расскажите о решениях третьей сессии Законодательного Собрания, какие вопросы были наиболее важными?

— Повестка третьей сессии Законодательного Собрания Псковской области была довольно насыщенной. Важное событие – в связи с тем, что Наталья Геннадьевна Мельникова сложила полномочия и перешла в Совет Федерации от Заксобрания, мы приняли в свои ряды Павла Евгеньевича Лукина. Желаем ему удачи в работе и надеемся, что его молодая инициативность проявится в том числе в депутатской деятельности.

Что касается остальной части повестки, мы приняли ряд законопроектов, в том числе для охотников, – они вступят в силу с 1 ноября. Это важно.

Многие просили внести изменения в региональное законодательство. Мы это сделали. Будем продолжать работу во благо Псковской области и ее жителей. Сделаем так, чтобы жить было комфортно и чтобы услуги, предоставляемые на территории области, были удобны для людей.

— В рамках сессии выступали представители разных фракций, затрагивая проблемы растущих тарифов ЖКХ. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Фракции действительно подняли вопросы, которые волнуют наших жителей. Но я не стал бы заниматься популизмом и предпочел бы детально разобраться во всех обстоятельствах: посмотреть все капитальные вложения в систему ЖКХ, проверить, насколько они оправданы, и определить, насколько обоснованы изменения стоимостных показателей в бюджетах наших муниципальных и региональных предприятий.

— Какие значимые законопроекты из принятых в социальной сфере вы можете выделить?

— Один из социальных вопросов, которые мы обсуждали, – законодательная инициатива, направленная на расширение рынка вторичного жилья для обеспечениями квартирами детей-сирот. Особенно это касается муниципалитетов, где много вторичного жилья и где физические лица зачастую продают его для государственных нужд, а именно для предоставления детям-сиротам. Мы приняли закон, который уменьшает налогооблагаемую базу: срок владения, дающий право на продажу без налога, сокращается с пяти лет до одного года. Это важно, потому что, как известно, не облагается налогом квартира, которой владеешь более пяти лет. Уменьшив этот срок, мы позволим муниципалитетам покупать больше квартир для социальных нужд. Для Пскова и Великих Лук это не столь ощутимо, поскольку там зачастую приобретается новое жилье. Но мы понимаем, что в районах нового жилья немного, поэтому для нас и для муниципалитетов это значимо.

Еще одна инициатива, которую поддержали депутаты, – участие в проектах по гостевым домам, чтобы узаконить их на территории Псковской области, сделать более комфортными и безопасными для пребывания, и легализовать часть доходов, которые сейчас находятся в «серой» зоне.

— Собрание направило своих представителей в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада, чем они будут там заниматься?

— Да, действительно, депутаты Законодательного Собрания входят в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада. Это очень важно, потому что Ассоциация обладает правом законодательной инициативы: ежегодно рассматривается большое количество вопросов и вносятся законодательные инициативы в Государственную Думу. Это хорошая площадка для диалога и общения, учитывая, что Псковская область курирует комитет по культуре и туризму, а туризм и культура для нас – одно из основных направлений развития, в том числе экономического.

Поэтому важно обмениваться опытом и работать вместе с депутатами-коллегами из других субъектов над созданием таких законов, чтобы жизнь в нашем регионе и в стране становилась более комфортной, а бюджетных поступлений было больше.

Беседовала Алена Балан