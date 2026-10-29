Павел Лукин: Молодежный парламент — школа будущих депутатов

В приоритете депутата Законодательного Собрания Павла Лукина, который работает терапевтом в Дедовичской районной больнице, находится социальная сфера. Об этом бывший член Молодежного парламента при Заксобрании сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на третьей сессии ЗакСа.
Фото: сайт Палаты молодых законодателей
Ранее Павел Лукин состоял в Молодежном парламенте, что, в том числе, помогло ему подняться по социальной лестнице.
Напомним, вакантный депутатский мандат Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва передали зарегистрированному кандидату из единого списка, выдвинутого партией «Единая Россия».