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Павел Лукин: Молодежный парламент — школа будущих депутатов

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В приоритете депутата Законодательного Собрания Павла Лукина, который работает терапевтом в Дедовичской районной больнице, находится социальная сфера. Об этом бывший член Молодежного парламента при Заксобрании сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на третьей сессии ЗакСа.

Фото: сайт Палаты молодых законодателей

«Для меня большая честь занимать место в Законодательном Собрании Псковской области. Это большая ответственность, моя личная, перед жителями нашего региона. В первую очередь, моя сфера интересов - социальная, потому что я по основной профессии врач. Будем пытаться работать на благо жителей нашего региона», - сказал депутат. 

Ранее Павел Лукин состоял в Молодежном парламенте, что, в том числе, помогло ему подняться по социальной лестнице. 

«Молодежный парламент - это школа будущих парламентариев. В самом настоящем смысле так и есть. Поэтому этот опыт однозначно поможет мне адаптироваться к работе уже в условиях взрослого Законодательного Собрания и достичь каких-то результатов», - резюмировал депутат.

Напомним, вакантный депутатский мандат Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва передали зарегистрированному кандидату из единого списка, выдвинутого партией «Единая Россия».

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