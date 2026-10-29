ЗакС обратится в Госдуму с предложением включить Псковскую область в эксперимент по стандартизации гостевых домов

Включить Псковскую область в перечень регионов, участвующих во всероссийском эксперименте по созданию специального правового регулирования деятельности гостевых домов, - с такой законодательной инициативой региональный парламент обратится в Государственную Думу РФ. Соответствующее решение депутатский корпус принял на октябрьской очередной сессии. Об этом сообщили в Законодательном Собрании Псковской области.

Главная задача федерального проекта – наделить гостевые дома официальным статусом коллективных средств размещения. На сегодняшний день в Псковской области уже работают порядка 90 таких объектов, но их деятельность не регулируется едиными стандартами.

В регионах-участниках эксперимента, по аналогии с отелями, будет введена обязательная классификация гостевых домов. Это позволит установить чёткие требования к качеству номеров, безопасности, персоналу и услугам. Кроме того, будет предусмотрена обязательная проверка соответствия нормам пожарной безопасности и санитарным правилам.

Стандартизация деятельности гостевых домов позволит расширить качественный номерной фонд и привлечёт в Псковскую область новых туристов. Кроме того, у региона появится возможность претендовать на дополнительные федеральные субсидии для развития туризма, говорится в пояснительной записке.

Добавим, ранее с инициативой об участии региона в данном эксперименте в Заксобрание обратился губернатор Михаил Ведерников, предложив депутатскому корпусу в рамках своих полномочий внести в Госдуму соответствующий проект федерального закона.

«За» проголосовали 25 депутатов ЗакСа.