Псковский парламент направил своих представителей в комитеты ПАСЗР

Делегатов в межпарламентское объединение «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» утвердили депутаты на третьей сессии Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В комитет по правовым вопросам делегировали депутатов Алексея Севастьянова и Павла Гомона. В комитет по экономической политике и бюджетным вопросам – Павла Гомона. В комитет по социальной политике – депутатов Игоря Дитриха и Дмитрия Мельцера.

В комитет по вопросам местного самоуправления – Алексея Севастьянова и депутата Дмитрия Быстрова. В комитет по экологии – депутатов Андрея Козлова и Оксану Лазареву. В комитет по образованию, науке и высшей школе – депутатов Елену Синёву и Юлию Ярышкину.

В комитет по межпарламентскому сотрудничеству – депутата Юрия Сорокина. В комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу – депутатов Андрея Козлова и Антона Минакова. В комитет по делам Севера и малочисленных народов – депутатов Дмитрия Быстрова и Наталью Тудакову. В комитет по природным ресурсам и природопользованию – Андрея Козлова и Игоря Романова.

В комитет по культурной политике и туризму – председателя Законодательного Собрания Бориса Елкина и Алексея Севастьянова.

«За» проголосовали 25 депутатов ЗакСа.