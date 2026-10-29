Наталья Тудакова о росте тарифов ЖКХ: Как мы будем жить?

Проблему роста тарифов ЖКХ озвучила депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова на третьей очередной сессии регионального парламента восьмого созыва 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На днях в средствах массовой информации появилась информация, от которой у каждого возникнет вопрос: "Как мы будем жить?" Министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить с июля 2027 года плату за ЖКХ в среднем по региону на 25%. 25% - это не просто цифра, это удар по каждой семье и по зарплатам, пенсиям. Нам говорят, что это лишь проект, что впереди согласование. Но мы знаем, если ведомство уже направило такую цифру в Москву, значит, они считают ее нормальной. И мы не можем молчать, когда над платой за ЖКХ нависает такой финансовый удар», - сказала Наталья Тудакова.

Она привела факты. Так, по ее словам, только в октябре этого года цифры уже выросли более чем на 9%. Это второй раз за год, однако состояние региональной инфраструктуры оставляет желать лучшего.

«Износ в Псковской области составляет в среднем 70-80%. Есть огромные пункты, в которых этот износ доходит до 100%. Но возмутительно на самом деле даже не это. Деньги на ремонт собираются регулярно, они заложены в наших квитанциях. И, по данным Росстата, за прошлый год водопроводные сети в стране обновились на 0,9%, канализационные - на жалкие 0,4%, тепловые - на 1,9%. А стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства требовала как минимум 2,5%. То есть федеральная власть ставит план, деньги с людей собирают, а трубы как текли, так текут. И куда же, законный вопрос, исчезают эти миллиарды? Проблема касается и энергетики. Специалисты заявляют об этой задаче, чтобы веерные отключения остались в прошлом, но в 21-м веке села и города остаются без света не редко», - заметила депутат.

«Если коммунальные платежи растут, а качество услуг жилищно-коммунального хозяйства не меняется, человек имеет право спросить: "За что я плачу больше?" Давайте посчитаем. По данным Росстата, средняя зарплата в области за девять месяцев текущего года составила 68 тысяч 619 рублей. Даже от этой суммы 25% - это 17 129 рублей. То есть почти 17 тысяч мы хотим дополнительно забирать из наших семей ежемесячно. Но многие ли у нас в области получают такую зарплату? Нет, в реальности люди живут на 40, 45 тысяч, а пенсии - 20 тысяч», - привела конкретные цифры Наталья Тудакова.

Суммарный счет за ЖКУ на обычную однокомнатную квартиру, если брать текущие платежи сентября и октября, составил уже более 9 тысяч рублей в месяц, продолжила парламентарий.

«У меня на руках на самом деле десятки обращений, когда люди уже залезли в долговую яму и просто не в состоянии оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства. И повышение в следующем году на 25% недопустимо. Это непосильная нагрузка на наших жителей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в октябре прямо напомнил: правительство установило верхнюю планку роста тарифов в течение года не выше 11,8%. При этом решение принимается на региональном уровне. И спикер подчеркнул, что регион, повышая тарифы выше этого уровня, обязан обосновать такое решение. Володин призвал СФ взять под контроль ситуацию, рассмотреть каждый регион и привлекать Федеральную антимонопольную службу к обсуждениям, если есть сомнения в обоснованности этих цифр. А чуть раньше, в мае, он критиковал прогнозы Минэкономразвития о росте тарифов на 33,5% за четыре года, назвав его неприемлемым на фоне заявлений о снижении инфляции. "Справедливая Россия" считает, что ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства трагична. Мы не будем молчать. Только за август в Псковской области нашими активистами собрано более семи тысяч подписей против, к сожалению, уже произошедшего октябрьского повышения тарифов», - поделилась депутат.

Предложения «Справедливой России», по ее словам, остаются неизменными.