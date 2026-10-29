82% россиян перешли на получение пенсии через банки

Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

Глава Соцфонда в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался бюджет.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что почтальоны доставляют пенсии, как правило, в отдаленные, сельские районы, потому что большинство населения переходит на получение денег через банки - уже более 82%», - сказал Чирков.

Он добавил, что в бюджете фонда предусматривается увеличение тарифа на доставку, чтобы почтальоны продолжали отвозить пенсии пенсионерам в отдаленные, сельские районы, пишут РИА Новости.