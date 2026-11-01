Нужно ли менять зубную щетку после болезни, рассказали в Роспотребнадзоре по Псковской области

После простуды многие выбрасывают зубную щетку, опасаясь снова заболеть, но действительно ли это необходимо. сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: управлении Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

После ОРВИ или гриппа специально менять зубную щетку не требуется, на всякий случай можно обдать ее кипятком. Но нет необходимости выбрасывать щетку после выздоровления: повторное использование своей щетки не считается причиной повторного заражения.

Когда щетку пора заменить?

Зубную щетку рекомендуется менять примерно каждые 3–4 месяца. Сделать это стоит раньше, если щетинки заметно износились или деформировались, а также щетка загрязнилась, и ее не удается нормально очистить.

И еще одно правило: щетка, как и другие предметы гигиены, должна быть индивидуальна, не стоит ни с кем ею делиться.

Как правильно ухаживать за щеткой?

После чистки щетку необходимо промывать проточной водой. Хранить ее следует вертикально и оставлять открытой, чтобы она могла полностью высохнуть. Не стоит постоянно держать влажную щетку в закрытом футляре.