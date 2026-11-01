Псковский омбудсмен почтил память безвинных жертв политических репрессий

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий по сложившейся традиции уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов почтил память безвинных жертв политических репрессий, возложив цветы у Закладного камня, установленного у Мироносецкого кладбища в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Этот день отмечается в нашей стране 30 октября в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий».

В своём обращении к жителям нашей области, представителям органов власти и местного самоуправления, представителям политических партий, Дмитрий Шахов напомнил, что право на историческую память входит в состав одного из фундаментальных прав человека и гражданина, а с 2020 года относится к одному из конституционных прав. Право на историческую память гарантируется как международными правовыми актами, так и Конституцией России. В многовековой великой истории нашего государства мы всегда должны помнить и знать как грандиозные свершения, включая общемирового значения, так и отдельные трагические периоды времени в истории нашего государства 20-50-х годов XX века, связанные с полнейшим беззаконием, унижением человеческого достоинства и растоптанными идеалами и социалистическими принципами нового государства, возникшего на международной арене в результате Великой Октябрьской социалистической революции – государства рабочих и крестьян, трудящихся, в котором отсутствовала эксплуатация человека человеком.

Прискорбно, но историческая правда, подтверждённая официальными первоисточниками, напоминает нам о том, что в период политических репрессий, особенно конца 30-х годов прошлого века, все категории граждан России, входившей в то время в состав СССР (Советского Союза), подверглись репрессиям со стороны карательных органов первого в мире социалистического государства, где была установлена диктатура пролетариата и по Конституции страны только одна партия могла руководить нашим государством.

Политические репрессии происходили в стране, где отсутствовали реальная свобода слова и плюрализм мнений, многопартийность и свобода средств массовой информации. Тогда по указанию высшего политического руководства страны, возглавляемого И. В. Сталиным, были совершены эти неправовые, жестокие и бесчеловечные злодеяния против своих же сограждан, в том числе и по классовому признаку – в отношении так называемого класса эксплуататоров трудового народа: помещиков, буржуазии, дворян, чиновников царского правительства и государственных учреждений и т. д. В годы, которые вошли в историю нашего государства как период политического террора, было всё: недозволенные методы ведения следствия, унижающие человеческое достоинство пытки и внесудебные расправы с теми, кого представители высшей политической власти посчитали «врагами народа», неправосудные приговоры, тайные аресты и казни, высылки в лагеря и специальные поселения, поражения в политических правах.

Президент нашего государства Владимир Путин неоднократно обращал внимание в своих выступлениях, что «политические репрессии в СССР – это одна из самых трагических страниц отечественной истории. Это одна из самых горьких, тяжелых страниц отечественной истории, но она не менее поучительна для нас, чем страницы побед и триумфов, требует объективности и ответственности, потому как несет важнейший урок нынешним и всем будущим поколениям. Репрессии нанесли огромный, «трудновосполнимый ущерб» всей России». Глава государства особо отмечал, что для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, если в России хотят, чтобы у страны было будущее.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что забывать историю своего государства, историю своего народа просто недопустимо, вдвойне недопустимо её фальсифицировать в угоду сиюминутным политическим веяниям.

Дмитрий Шахов обращает внимание, что пострадали от массовых внесудебных арестов и расстрелов, выселений из родных мест не только представители так называемого класса эксплуататоров, среди которых, конечно, были и противники действующей большевистской власти: бывшие собственники фабрик и заводов, больших земельных угодий, политические деятели, чиновники и офицеры царской России, священнослужители, и многочисленные члены семей этих категорий граждан, но и те же рабочие, крестьяне, инженеры и учителя, врачи, военнослужащие Красной армии. Затронули репрессии и работников советских и партийных органов, в том числе и высшего уровня государственного управления. При этом не избежали репрессий и сами сотрудники органов государственной безопасности (НКВД), руками которых, исходя из мнимых и ложных целей защиты государства от внутренних врагов, организовывались и исполнялись бесчеловечные решения в отношении многих невиновных граждан своей страны. Бумерангом репрессии возвратились и к тем, кто принимал в них активное участие, обосновывая и вынося смертные приговоры. Так была расстреляна значительная часть членов «троек НКВД», которые выносили неправосудные и необоснованные приговоры.

Жители нашей области, особенно молодое поколение, которое не столкнулось с проявлением жестокого антиконституционного политического террора со стороны государственных органов, должны знать и хорошо помнить, что в Псковской области политические репрессии приобрели особый характер. Это в первую очередь было связано с её приграничной территорией. Всего было реабилитировано 45498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них было приговорено к высшей мере наказания — расстрелу — 8205 человек.

За каждым невинно осужденным, а в большей части приговоренным к расстрелу или длительному сроку заключения несудебным органом политического террора, стоит трагическая судьба репрессированного, искорёженная жизнь его семьи, малолетних детей, невыносимые страдания родственников. Близкие родственники практически всегда были осуждены и высланы на долгие годы в лагеря, фактически на каторжные работы, которые часто заканчивались либо смертью, либо инвалидностью.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области напоминает, что именно для сохранения памяти о безвинно пострадавших гражданах Советского Союза, при самой демократической по тем временам Конституции страны, обеспечивающей, как оказалось только на бумаге, права трудового народа, но при отсутствии в ней системы сдержек и противовесов между органами власти, реально гарантированного плюрализма мнений и деятельности разных политических организаций, свободы слова и свободы средств массовой информации, она превратилась в «фиговый листок». И чтобы те страшные годы никогда не должны повториться, и был учрежден этот памятный День. Именно в этот день по всей России как на государственном, так и на общественном уровне вспоминают невинных жертв политических репрессий.