Назначение Оксаны Ивановой на пост заместителя губернатора Псковской области давно назревшее и абсолютно логичное, поделился руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
По мнению гостя студии, новый вице-губернатор обладает необходимым опытом для работы на столь высоком уровне, хотя эта должность и накладывает серьезную ответственность.
Глава регионального исполкома Народного фронта также подчеркнул, что на практике взаимодействие с Оксаной Ивановой уже выстроено продуктивно, что позволяет оперативно решать насущные проблемы региона.
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