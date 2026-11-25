Назначение Оксаны Ивановой на пост заместителя губернатора Псковской области давно назревшее и абсолютно логичное, поделился руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

По мнению гостя студии, новый вице-губернатор обладает необходимым опытом для работы на столь высоком уровне, хотя эта должность и накладывает серьезную ответственность.

«Мне кажется, что Оксана Игоревна давно заслужила эту должность, но также это и очень большая ответственность. Роль и значение человека не измеряются только должностью. В целом, это кадровое решение естественное, и я его абсолютно поддерживаю. Сейчас все складывается очень хорошо», — отметил Виктор Остренко.

Глава регионального исполкома Народного фронта также подчеркнул, что на практике взаимодействие с Оксаной Ивановой уже выстроено продуктивно, что позволяет оперативно решать насущные проблемы региона.