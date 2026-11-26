Если у человека несколько долгов, которые взыскивают судебные приставы, их могут объединить в одно исполнительное производство. При этом взысканные с должника деньги распределяют в определённом порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП России.

Объединение нескольких исполнительных производств позволяет одному приставу заниматься взысканием всех долгов человека.

В первую очередь деньги направляют на выплату алиментов, возмещение вреда здоровью и другие первоочередные выплаты. Затем погашают задолженности по зарплате, обязательным платежам в бюджет и остальным долгам.

Если денег не хватает на погашение всех долгов одной очереди, их распределяют между взыскателями пропорционально суммам задолженности. Такой порядок предусмотрен Федеральным законом «Об исполнительном производстве».