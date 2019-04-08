Спорт

Медали 24-й Встречи воздухоплавателей в Великих Луках изготовлены на заводе «Микрон»

Медали для спортивных праздников - символ настоящей победы. Они наполняют гордостью и триумфом сердца тех, кто был удостоен почетного награждения, выражая признание и восхищение свидетелей их потрясающих достижений.

Традиционно медали для Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках изготавливаются на опытном заводе «Микрон».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МВВвВЛ-2019, не стал исключением и этот год: трудовым коллективом предприятия были отлиты комплекты медалей для тех пилотов и их команд, которые одержат верх в борьбе за 12-й Кубок Дружбы, 13-й Кубок княгини Ольги и 15-й Кубок города Великие Луки.

Форма и изображения на медалях отражают воздухоплавательную символику и геральдику города на Ловати, в центр наград помещены изображения аналогичных им кубков.