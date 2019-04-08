Спорт

Первенство по дворовому футболу открывается в Великих Луках

Торжественное открытие первенства улиц города Великие Луки по дворовому футболу состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «ФОКОТ». Начало в 11.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, первенство будет проходить в период до 1 июня. Проводится в двух возрастных категориях - до 16 лет и от 16 лет и старше. Играют непрофессиональные футболисты. Все игры состоятся на стадионе «ФОКОТ» по субботам и воскресеньям с 11.00 до 14.00.

Победители первенства будут награждены медалями, грамотами, кубками и призами от спонсоров.

Организаторы: ООО «Луки ФМ Медиа», СШ «Экспресс», администрация города Великие Луки и совет капитанов ПУДФ.