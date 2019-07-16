Спорт

Псков примет финалистов Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд

В Пскове пройдут финальные игры Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок». Футбольные матчи состоятся с 20 по 25 июля на поле городского стадиона «747». Торжественная церемония открытия пройдет 20 июля в 15.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участниками соревнований станут футболисты старшей возрастной группы 2004-2005 годов рождения. На финальные игры приедут более 220 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации. Это футболисты Псковской, Саратовской, Калининградской, Тамбовской, Волгоградской, Ленинградской, Ивановской, Курганской, Орловской, Пензенской, Томской областей, а также Краснодарского и Забайкальского краев, Республик Башкортостан, Дагестан и Чувашия.

16 команд путем жеребьевки будут разбиты на четыре группы. Игры в подгруппах будут проводиться в один круг. Команды, занявшие первые два места в своих подгруппах, выходят в 1/8 финала. Игры за места пройдут по системе плей-офф. Награждение - в 13.00 25 июля.

Всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок» проводятся с целью комплексного решения проблем двигательной активности детей и подростков, проживающих в сельской местности, привлечения ребят к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни, пропаганды и повышения массовости занятий футболом.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют министерство спорта РФ, Российский футбольный союз и общероссийский Союз общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай». Непосредственное проведение финальных соревнований возложено на Комитет по спорту Псковской области.