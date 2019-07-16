В региональном Управлении Росгвардии прошел турнир по мини-футболу

В Пскове состоялся турнир по мини-футболу, приуроченный к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского - первого командующего внутренней стражи России.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, в состязаниях приняли участие команды ОМОН, СОБР, отдела вневедомственной охраны, территориального органа управления.
Каждая команда продемонстрировала яркую игру и стремление к победе.
По итогам футбольных матчей, в упорной борьбе, перовое место завоевала команда ОМОН №1, серебро досталось команде СОБР, замкнули тройку призеров сотрудники вневедомственной охраны.
Отметим, что турнир проводился в целях развития физической подготовки личного состава и пропаганды здорового образа жизни.