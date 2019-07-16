В региональном Управлении Росгвардии прошел турнир по мини-футболу

В Пскове разрешат поворот с улицы Западной налево на Рижский проспект с двух полос

Власти Пскова через суд вернут средства на восстановление ограды на Советском мосту

Полиция просит четко определить понятие точек общепита для борьбы с «наливайками»

Большинство абитуриентов из Пскова и области считают ПсковГУ приоритетным для поступления

Жара и дожди ожидаются завтра в Псковской области

Алексей Овсянников: Псковичи доверчивые и открытые люди, поэтому в Псковской области много краж

Сегодняшний день может стать самым жарким за 70 лет во Франции и Бенилюксе

Больше 400 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения по фотографиям, присланным в ГИБДД Пскова