Опубликована программа чемпионата мира по воркауту в Пскове

В Пскове 24 августа впервые состоится силовой чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие около 50 атлетов из более чем 18 стран. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, Псков будут представлять спортсмены сообщества Street Workout Pskov. Состязания пройдут по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9, начало турнира в 13:00.
Участники будут соревноваться в двух этапах: силовом и на выносливость. В этапе на выносливость, за титул поборются не только мужчины, но и девушки. По результатам соревнований победителей ждет звание Чемпиона Мира по силовому воркауту в определенной весовой категории 2019 года.
В рамках соревнований также подготовлена программа и для псковичей - любителей здорового образа жизни. Гости спортивного праздника будут состязаться в силовых конкурсах и смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.
«Приходите с друзьями и всей семьей, потому что мы позаботились о вашем комфорте и безопасности, а еще - подготовили насыщенную развлекательную и спортивную программу», - приглашают организаторы.
Программа:
Напомним, силовой Чемпионат мира по воркауту пройдет в областном центре при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторы соревнований - Международная Федерация Workout. Почетными гостями станут презента Международной федерации Марис Шлезиньш и президент Федерации Воркаута России - Максим Попов.