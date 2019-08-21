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Спорт

Опубликована программа чемпионата мира по воркауту в Пскове

23.08.2019 12:22|ПсковКомментариев: 1

В Пскове 24 августа впервые состоится силовой чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие около 50 атлетов из более чем 18 стран. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, Псков будут представлять спортсмены сообщества Street Workout Pskov. Состязания пройдут по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9, начало турнира в 13:00.

Участники будут соревноваться в двух этапах: силовом и на выносливость. В этапе на выносливость, за титул поборются не только мужчины, но и девушки. По результатам соревнований победителей ждет звание Чемпиона Мира по силовому воркауту в определенной весовой категории 2019 года.

В рамках соревнований также подготовлена программа и для псковичей - любителей здорового образа жизни. Гости спортивного праздника будут состязаться в силовых конкурсах и смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.

«Приходите с друзьями и всей семьей, потому что мы позаботились о вашем комфорте и безопасности, а еще - подготовили насыщенную развлекательную и спортивную программу», - приглашают организаторы.

Программа:

  • 12:30 Конкурс для зрителей.
  • 12:40 Показательные выступления от Псковского движения Street Workout.
  • 13:00 Официальное открытие Силового Чемпионата.
  • 13:40 Категория на выносливость (мужчины) отборы.
  • 15:40 Показательные выступления от Псковских спортсменов.
  • 15:50 Категория на выносливость (женщины) отборы.
  • 16:50 Показательные выступления от псковских спортсменов - танцевальный коллектив Enamorados Latina.
  • 17:00 Категория на выносливость (мужчины) финалы.
  • 18:20 Показательные выступления от псковских спортсменов - Ефимов Денис Эдуардович.
  • 18:30 Категория на выносливость (женщины) финалы.
  • 19:30 Показательные выступления от псковских спортсменов - воспитаники отделения аэробики ДЮСШ «Гармония» г. Пскова.
  • 19:40 Силовая категория (подтягивания, отжимания, приседания).
  • 21:00 Общий сбор участников соревнований.
  • 21:10 Церемония награждения победителей Силового Чемпионата Мира по воркауту.

Напомним, силовой Чемпионат мира по воркауту пройдет в областном центре при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторы соревнований - Международная Федерация Workout. Почетными гостями станут презента Международной федерации Марис Шлезиньш и президент Федерации Воркаута России - Максим Попов.

Теги: #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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