Спорт

Опубликована программа чемпионата мира по воркауту в Пскове

В Пскове 24 августа впервые состоится силовой чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие около 50 атлетов из более чем 18 стран. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, Псков будут представлять спортсмены сообщества Street Workout Pskov. Состязания пройдут по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9, начало турнира в 13:00.

Участники будут соревноваться в двух этапах: силовом и на выносливость. В этапе на выносливость, за титул поборются не только мужчины, но и девушки. По результатам соревнований победителей ждет звание Чемпиона Мира по силовому воркауту в определенной весовой категории 2019 года.

В рамках соревнований также подготовлена программа и для псковичей - любителей здорового образа жизни. Гости спортивного праздника будут состязаться в силовых конкурсах и смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.

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«Приходите с друзьями и всей семьей, потому что мы позаботились о вашем комфорте и безопасности, а еще - подготовили насыщенную развлекательную и спортивную программу», - приглашают организаторы.

Программа:

12:30 Конкурс для зрителей.

12:40 Показательные выступления от Псковского движения Street Workout.

13:00 Официальное открытие Силового Чемпионата.

13:40 Категория на выносливость (мужчины) отборы.

15:40 Показательные выступления от Псковских спортсменов.

15:50 Категория на выносливость (женщины) отборы.

16:50 Показательные выступления от псковских спортсменов - танцевальный коллектив Enamorados Latina.

17:00 Категория на выносливость (мужчины) финалы.

18:20 Показательные выступления от псковских спортсменов - Ефимов Денис Эдуардович.

18:30 Категория на выносливость (женщины) финалы.

19:30 Показательные выступления от псковских спортсменов - воспитаники отделения аэробики ДЮСШ «Гармония» г. Пскова.

19:40 Силовая категория (подтягивания, отжимания, приседания).

21:00 Общий сбор участников соревнований.

21:10 Церемония награждения победителей Силового Чемпионата Мира по воркауту.

Напомним, силовой Чемпионат мира по воркауту пройдет в областном центре при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторы соревнований - Международная Федерация Workout. Почетными гостями станут презента Международной федерации Марис Шлезиньш и президент Федерации Воркаута России - Максим Попов.