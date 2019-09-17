Спорт

«Псков-747-М» стал чемпионом города по футболу

Состоялся заключительный и решающий матч чемпионата Пскова по футболу. На стадионе ПДО встречались «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» и молодежный состав ФК «Псков-747». Десантников в этой встрече устраивала ничья, а «Псков-747-М» только победа. Ключевым моментом матча, стал пенальти, назначенный Евгением Карасевым в первом тайме, который реализовал защитник «Псков-747» Никита Никитенко. При этом мяч дважды побывал в сетке ворот «Псков-747-М», однако оба раза арбитры не засчитали из-за офсайдов, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе.

Таким образом, чемпионом города стала команда «Псков-747-М» (тренер Юрий Баскаков). «Серебро» досталось «ВДВ-Купол-ПЭМЗ», а бронза - «Искре-Псковгражданпроект».

Сразу три игрока стали лучшими бомбардирами сезона, это Павел Федоров (Искра), Максим Булимов (ВДВ) и Никита Иванов (Псков-747), на их счету по семь голов. На один мяч меньше забили Антон Паранин (Псков-747) и Сергей Канаш (ВДВ-Купол).

В чемпионате города в этом сезоне участвовало шесть команд.