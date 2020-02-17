Спорт

В Пскове стартовал международный турнир «Мяч дружбы» среди команд юношей региона и Витебской области

В Пскове стартовал международный турнир «Мяч дружбы» среди команд юношей региона и Витебской области Республики Беларусь. Организатором футбольного праздника для подростков стало Управление МВД России по Псковской области, начинание поддержали администрация региона, областные комитеты по спорту и образованию, а также УВД Витебского облисполкома Республики Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, Российскую Федерацию на соревнованиях представляют 3 команды из Псковской области - призеры финального этапа региональной Спартакиады «Твой выбор», проходившего в декабре прошлого года. Это сборные Пыталовского, Невельского и Опочецкого районов. Честь Республики Беларусь будут отстаивать команды Сенненского, Витебского и Дубровенского районов Витебской области.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников поприветствовал спортсменов и пожелал им хорошей игры: « "Мяч дружбы" - это праздник спорта и активного образа жизни. Играйте сегодня в удовольствие, не обращая внимания на конечный счет на табло».

Всего в футбольном турнире принимает участие почти 50 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Среди команд разыгрывается 3 комплекта медалей, а среди участников - специальные призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший игрок» и «Лучший бомбардир».