24 ноября в лицее экономики и основ предпринимательства №10 прошёл урок физкультуры. В рамках проекта «Футбол в школу» к 8 «А» классу приехали игроки спортивной школы «Стрела» вместе с тренером Ильёй Орловым, сообщили Псковской Ленте Новостей в лицее.

Учеников лицея посетили также Никита Лебедев, Егор Жуков, Артём Карпов и Даниил Минаев.

Гости провели для ребят интенсивную разминку и показали мастер-класс. Кульминацией встречи стали мини-матчи, где школьники и футболисты сыграли в одной команде.

Организаторами встречи стали координатор проекта в регионе Герман Кравченко и учитель физкультуры лицея Наталья Фёдорова.