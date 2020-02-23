Спорт

Президент Федерации каратэ Пскова опроверг свое письмо о сборе денег с участников Фестиваля боевых искусств

Президента Федерации каратэ города Пскова Сергея Богданов прислал в редакцию Псковской Ленты Новостей опровержение на свое открытое письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову по факту сбора денег с участников Фестиваля боевых искусств, посвященному памяти героическому подвигу 6-й роты.

Приводим его целиком:

«Ранее губернатору Псковской области М.Ю. Ведерникову по факту сбора денег с участников Фестиваля боевых искусств, посвященному памяти героическому подвигу 6-й роты, который проходил 29 февраля 2020 года на территории 76-й Гвардейской дивизии ВДВ, было адресовано открытое письмо. В частности, это касалось только одного вида - «Федерации регионального отделения всестилевого каратэ России» (Председатель Белов В.Ю.).

Данное письмо было опубликовано, основываясь на положении о проведении в рамках данного фестиваля «Игры боевых искусств» Открытого Чемпионата и Первенства Псковской области по всестилевому каратэ «Псковский рубеж 2020», где денежные сборы с участников предусматривались в виде благотворительных стартовых взносов 800-1000 рублей с человека. В виду этого, юные спортсмены, члены Федерации каратэ города Пскова не стали заявлять свою команду на участие. Отсутствие денег и морально-этические стороны были тому причиной.

Однако, уже 3 февраля, после проведения спортивно-массовых мероприятий, посвященных памяти 6-й роты, на прямой встрече С.М. Богданова и В.Ю. Белова, со слов последнего было установлено, что в последний момент в утвержденное областным спортивным комитетом администрации Псковской области положение были внесены изменения, где в пункте XII убрали целевые стартовые взносы и, следовательно, участие со слов Вячеслава Белова было бесплатным.

Поэтому, заявление о том, что за участие в данном Фестивале боевых искусств Вячеслав Белов собирал денежные средства является неверным.

Я, Богданов Сергей Михайлович, как руководитель Федерации каратэ города Пскова, вынужден признать последнюю полученную информацию, как окончательную и подтвержденную, и на личной встрече Вячеславу Белову были принесены извинения».