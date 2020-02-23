Спорт

В Псковской области отменены официальные спортивные мероприятия в связи с коронавирусом

В Псковской области отменены официальные спортивные мероприятия в связи с коронавирусом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

«В соответствии с указом губернатора от 15 марта «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» комитет по спорту Псковской области отменяет с 16 марта до особого распоряжения мероприятия в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области на 2020 год...» - говорится в сообщении комитета.

Региональным федерациям по видам спорта рекомендовано воздержаться от поездок на спортивные мероприятия, проводимые на территории иных субъектов РФ и за пределами страны.