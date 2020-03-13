Общество

В Псковской области вводят ограничение на проведение массовых мероприятий

С понедельника, 16 марта, в Псковской области вступит в силу ограничение на проведение массовых мероприятий. Об этом по итогам заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил в своем Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Распространение коронавируса вызывает справедливое беспокойство и требует своевременных, совместных и ответственных действий как органов власти, так и каждого жителя нашей области», - отметил глава региона.

В Псковской области в настоящее время нет ни одного подтверждённого случая заболевания. Тем не менее, COVID-19 уже стал серьезной угрозой для приграничных государств, в некоторых введён ряд серьезных ограничительных мер.

«В этой связи увеличился поток людей через наши границы, многих из них можно встретить в продуктовых магазинах. Вчера обратился в правительство РФ с просьбой ввести ограничительные меры на наших пунктах пропуска», - сообщает Михаил Ведерников.

По его словам, по итогам заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса принят ряд исключительно важных решений.

«Прежде всего, с понедельника вступит в силу ограничение на проведение массовых мероприятий. Дополнительно рекомендуется воздержаться от поездок за границу, ограничить посещение мест массового пребывания людей (особенно в помещениях). Постарайтесь максимально проводить свободное время дома, с семьёй», - призвал губернатор.

Если по какой-то причине поездка за границу жизненно необходима, по возвращению в течение 14 дней нужно передать контактную информацию на официальную горячую линию комитета по здравоохранению: 8 (800) 444-10-41. Линия заработает с понедельника, там же можно будет получить необходимую консультацию (и не только по теме коронавируса).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, указ о введении комплекса мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 15 марта подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Так, согласно документу, с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

Комплекс неотложных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будет реализован и в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта и др.

В сфере здравоохранения должна быть обеспечена готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). Кроме того, медицинские организации должны работать в условиях строгого противоэпидемического режима.

Согласно документу, дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия будут проводиться в учреждениях социальной защиты. Также не реже двух раз в смену должна быть осуществлена дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств общественного транспорта и железнодорожных вагонов.

Гражданам России, проживающим и временно находящимся на территории области, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, посещения массовых мероприятий.

Особое внимание приковано к той категории граждан, которые посещали страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Все они должны незамедлительно сообщать о своем возвращении в страну, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по номеру телефона «горячей линии» Комитета по здравоохранению Псковской области 8 800 444 10 41 не позднее 14 дней с момента прибытия в Российскую Федерацию. Данным лицам рекомендовано пребывание на карантине в течение 14 календарных дней со дня возвращения. В этой связи работодателям рекомендовано оказывать содействие сотрудникам, относящимся к этой категории, в обеспечении карантинного режима, в том числе путем предоставления отпуска или работы на дому.

Кроме того, по решению губернатора, региональный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, переходит на круглосуточный режим работы.