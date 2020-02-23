Спорт

Три физкультурно-оздоровительных комплекса могут появиться в Псковской области в 2020 году

Три физкультурно-оздоровительных комплекса планируется возвести в Псковской области в 2020 году. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил вице-спикер регионального парламента, координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрий Сорокин.

«Вместе с нашими однопартийцами при поддержке правительства РФ, администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова мы продолжаем развивать сеть физкультурно-оздоровительных комплексов в нашем регионе. В планах на 2020 год строительство ФОКа закрытого типа в городе Великие Луки, а также возведение комплексов открытого типа (так называемых ФОКОТов) в Себежском и Печорском районах», - уточнил Юрий Сорокин.

По его словам, опыт предыдущих лет показывает, что с первых дней открытия такие физкультурные комплексы становятся центрами притяжения детей и взрослых. «Увеличивая число ФОКов, мы поступательно движемся к нашей общей цели – увеличению продолжительности жизни и к росту числа людей, для которых спорт становится нормой. Что касается объектов, запланированных на этот год, то мы вместе с коллегами в рамках партийного проекта «Детский спорт» будем в постоянном режиме контролировать каждый этап строительства», - отметил куратор партпроекта в регионе.