Открытый турнир «Шахматы в Изборске» состоится 14 августа

Открытый турнир «Шахматы в Изборске» состоится в 14 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

«Уважаемые любители шахмат! Приглашаем всех желающих 14 августа на открытый турнир "Шахматы в Изборске". Турнир пройдет в Изборской крепости – с 11:30 до 16:30», - сообщили в музее.

Регистрация участников будет проводиться с 10:30 до 11:15.

Соревнования проводятся про правилам шахмат, утвержденным Минспортом России. Система проведения – швейцарская, семь туров. Контроль времени – 10 минут на партию каждому игроку с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.

К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты, подавшие заявку в установленные сроки и прошедшие регистрацию.

«Заявки можно подать до 11 августа на электронную почту: org640@pskovedu.ru или заполнив электронную форму. Приглашаем всех ценителей быстрых шахмат – и взрослых, и детей! Ждем вас в музее!» - добавили в музее.