Спорт

Псковский футболист вошел в тройку самых дорогих игроков на рубеже совершеннолетия

Полузащитник футбольного клуба «Псков-747», кандидат в мастера спорта России по футболу, победитель всероссийского турнира «Кожаный мяч», победитель первенства Северо-Запада и обладатель серебра первенства России в составе сборной федерального округа Александр Коренблюм вошел в список «Самых дорогих игроков 18 лет и младше» по версии Transfermarkt.

Как сообщается в группе «Общество любителей футбола "Играй за Псков!"», Александр Коренблюм - на третьей строчке, стоимость его контракта на сегодняшний день составляет 300 тысяч евро.