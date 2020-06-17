В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) завершается в Плюссе. Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов проинспектировал объект в ходе рабочей поездки в свой избирательный округ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На футбольном поле уже постелен искусственный газон – осталось только просыпать швы кварцевым песком. Собрано спортивное оборудование, смонтированы вагончики с раздевалками, подведено электричество. Решены вопросы по отводу воды с участка. По словам заместителя главы администрации района Натальи Ивановой, подрядчик уже на следующей неделе займется устранением перечня недочётов и приступит к укладке прорезиненного покрытия на беговых дорожках. За пределами огороженного участка муниципалитет выполнит благоустройство своими силами.
Четкие сроки сдачи ФОКОТА остались в прошлом году, выполнить все работы не удалось: сначала старт был отложен из-за долгих поисков подрядчика, затем вмешались погодные условия – в итоге асфальт местами положили с браком, а укладку искусственного покрытия перенесли на более благоприятный период. Весной коррективы в планы внес коронавирус.
Сейчас работы возобновились, но уже в порядке устранения недочётов и без спешки – массовые мероприятия в регионе всё равно пока под запретом. Руководство района надеется, что при наступлении благоприятной ситуации стадион будет торжественно открыт соревнованиями.
Почти такой же ФОКОТ был открыт пять лет назад в Великих Луках на острове Дятлинка. На очереди ещё три близнеца – в Печорах, в Себеже и в Пскове. Областному центру был передан комплекс, который не удалось построить в Новоржеве – город оперативно решил все организационные вопросы и нашёл средства в муниципальном бюджете 2020 года на подготовку площадки.