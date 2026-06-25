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Псковский курсант стала призером чемпионата ФСИН России в командном зачете

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Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Патриция Демина тала призером чемпионата ведомства в командном зачете, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университет ФСИН России

В Уфе прошел чемпионат ФСИН России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу среди территориальных органов и образовательных организаций уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Участниками соревнований стали более 350 спортсменов, представлявших 61 территориальный орган и образовательные организации ФСИН России. В программу чемпионата вошли легкоатлетический кросс по пересеченной местности, эстафетные дисциплины, а также соревнования по служебному биатлону, сочетающие бег и стрельбу из пистолета Макарова.

В состав сборной Санкт-Петербургского университета ФСИН России вошла курсант 2 курса Псковского филиала университета Патриция Демина. По итогам выступления команда заняла второе место в командном зачете среди образовательных организаций ФСИН России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону.

Для Патриции Деминой эти соревнования стали первым опытом участия в служебном биатлоне. Она набрала 84 очка в стрельбе и преодолела дистанцию 3000 метров за 12 минут 55 секунд, выполнив норматив первого спортивного разряда.

Кроме того, курсантка установила личный рекорд на дистанции 1000 метров, показав результат 3 минуты 6 секунд.

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