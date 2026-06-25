Огласили предварительные даты проведения 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Заседание организационного комитета, на котором были подведены итоги юбилейной 30-й Международной встречи воздухоплавателей и дан официальный старт подготовке к следующему масштабному событию — 31-й Международной встрече воздухоплавателей состоялась в администрации города Великие Луки вчера, 24 июня. Также в ходе заседания были озвучены предварительные даты проведения 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках — с 11 по 18 июня 2027 года, сообщили организаторы мероприятия в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

Открывая заседание, директор 30-й Международной встречи воздухоплавателей Встречи Владимир Орлов подвёл итоги прошедшего мероприятия. Он отметил высокий уровень организации и поблагодарил сотрудников администрации города, представителей ведомств, членов оргкомитета, волонтёров и всех тех, кто принимал участие в подготовке и проведении одного из главных событий воздухоплавательного сезона.

Ключевым вопросом заседания стало избрание директора 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. От Псковской федерации воздухоплавательного спорта поступило предложение вновь доверить эту ответственную миссию Владимиру Орлову. Члены оргкомитета единогласно поддержали кандидатуру опытного руководителя.

Глава администрации города Андрей Беляев поздравил Владимира Орлова с избранием, пожелал ему сил, энергии и терпения в подготовке нового мероприятия, а также подчеркнул, что городские власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку в организации Международной встречи воздухоплавателей.

Также в ходе заседания были озвучены предварительные даты проведения 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках — с 11 по 18 июня 2027 года.

«Новая Встреча ещё впереди, но подготовка к ней уже началась. А это значит, что Великие Луки вновь готовятся стать столицей воздухоплавания и принять участников и гостей со всей России и зарубежья», — комментируют организаторы.