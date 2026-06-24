Турнир по мини-футболу памяти иерея Антония Савченко пройдет в Пскове

Турнир по мини-футболу на Кубок Героя России иерея Антония Савченко пройдет 28 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщается в группе Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».

«Отец Антоний очень увлекался футболом, любил этот вид спорта и регулярно играл в него с другими священниками, в том числе и на различных соревнованиях. Поэтому по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Псковского и Порховского Матфея наш ежегодный турнир будет носить его имя», - отметили в группе.

В турнире примут участие восемь команд, среди них и сборная Псковской епархии.

«Приглашаем вас, дорогие наши гости и прихожане, посетить это масштабное спортивное мероприятие и поболеть за нашу команду», - добавили организаторы.

Начало церемонии открытия - в 15:00.

Военный священник Антоний Савченко отдал жизнь, спасая бойцов в зоне специальной военной операции в мае 2025 года. Он вынес из-под обстрела четверых раненых товарищей, которые не могли идти, а пятого накрыл собой. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени, а президент страны Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Похоронили Антония Савченко в Выбутах.