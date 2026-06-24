«Псков САП Фест» пройдет ко Дню города

«Псков САП Фест» состоится в городе 26 июля, сообщил глава Пскова Борис Елкин в Мах.

«Нет времени унывать – «Псков САП Фест» приближается! Ко Дню города Пскова, 26 июля, на реках Великая и Пскова пройдет полюбившийся многим фестиваль сап-серфинга. Скорее регистрируйтесь, первые сто участников получат сап-доски напрокат без оплаты!» - сообщил Борис Елкин.

Колонна стартует у дома №4 по улице Георгиевской, затем выйдет в акваторию реки Великой, в устье и русло реки Псковы, после участники проплывут пешеходный мост в парке Строителей и финишируют у дома №4 по улице Георгиевской. Общая продолжительность заплыва – около полутора часов.