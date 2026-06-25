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Псковский боксер Артур Кулаков стал двукратным чемпионом Вооружённых сил РФ

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Псковский боксер Артур Кулаков стал двукратным чемпионом на Кубке Вооружённых сил России в Саратове, сообщили Псковской Ленте Новостей тренеры спортсмена.

Фото: Вадим Голик / «ВКонтакте»

Боксер представил на Кубке 76 десантно-штурмовую дивизию в составе сборной ВДВ. Он провел три боя с представителями Саратовской области, Приморского края, Москвы и занял 1 место. По решению главной судейской коллегии Артур Кулаков был удостоен приза за лучшую технико-тактическую подготовку.

Сборная ВДВ среди 15 команд заняла 1 место.

«Выражаю искреннюю благодарность и поздравления всей нашей команде, неизменно поддерживающей Артура», - сказал тренер боксера Вадим Голик.
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