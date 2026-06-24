«Новые люди» провели для псковичей открытую тренировку по теннису

В Пскове состоялась открытая тренировка по теннису, организованная при поддержке регионального отделения партии «Новые люди». Участниками спортивной встречи стали 28 жителей города, сообщили Псковской Ленте Новостей представители партии.
Фотографии: Арина Егорова
В программу тренировки входили знакомство с базовыми элементами тенниса, отработка ударов и подач, а также игровые упражнения. Завершилась встреча дружеским турниром, где участники смогли применить полученные навыки на практике, а победители получили памятные сувениры от «Новых людей».
В региональном отделении партии отметили, что интерес к мероприятию показал востребованность доступных спортивных форматов для жителей Пскова.
В отделении подчеркнули, что продолжат поддерживать инициативы, направленные на развитие массового спорта и здорового образа жизни в регионе.
Организаторы поблагодарили участников за интерес к тренировке и отметили, что подобные открытые спортивные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем.