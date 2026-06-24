 
Спорт

«Новые люди» провели для псковичей открытую тренировку по теннису

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В Пскове состоялась открытая тренировка по теннису, организованная при поддержке регионального отделения партии «Новые люди». Участниками спортивной встречи стали 28 жителей города, сообщили Псковской Ленте Новостей представители партии.

Фотографии: Арина Егорова

В программу тренировки входили знакомство с базовыми элементами тенниса, отработка ударов и подач, а также игровые упражнения. Завершилась встреча дружеским турниром, где участники смогли применить полученные навыки на практике, а победители получили памятные сувениры от «Новых людей».

В региональном отделении партии отметили, что интерес к мероприятию показал востребованность доступных спортивных форматов для жителей Пскова.

«Для нас важно, чтобы спорт был ближе к людям и не ограничивался только профессиональными секциями. Открытые тренировки помогают попробовать новое без строгого отбора и страха начать. Мы видим интерес со стороны псковичей и будем продолжать развивать такие форматы», — отметили представители регионального отделения партии «Новые люди».

В отделении подчеркнули, что продолжат поддерживать инициативы, направленные на развитие массового спорта и здорового образа жизни в регионе.

 


Организаторы поблагодарили участников за интерес к тренировке и отметили, что подобные открытые спортивные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем.

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