«Новые люди» провели для псковичей открытую тренировку по теннису

В Пскове состоялась открытая тренировка по теннису, организованная при поддержке регионального отделения партии «Новые люди». Участниками спортивной встречи стали 28 жителей города, сообщили Псковской Ленте Новостей представители партии.

Фотографии: Арина Егорова

В программу тренировки входили знакомство с базовыми элементами тенниса, отработка ударов и подач, а также игровые упражнения. Завершилась встреча дружеским турниром, где участники смогли применить полученные навыки на практике, а победители получили памятные сувениры от «Новых людей».

В региональном отделении партии отметили, что интерес к мероприятию показал востребованность доступных спортивных форматов для жителей Пскова.

«Для нас важно, чтобы спорт был ближе к людям и не ограничивался только профессиональными секциями. Открытые тренировки помогают попробовать новое без строгого отбора и страха начать. Мы видим интерес со стороны псковичей и будем продолжать развивать такие форматы», — отметили представители регионального отделения партии «Новые люди».

В отделении подчеркнули, что продолжат поддерживать инициативы, направленные на развитие массового спорта и здорового образа жизни в регионе.



Организаторы поблагодарили участников за интерес к тренировке и отметили, что подобные открытые спортивные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем.