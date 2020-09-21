Спорт

«ЗАБЕГ.60» организовали для студентов в Пскове

Спортивный турнир «ЗАБЕГ.60» состоялся в Пскове 25 сентября. Его организовал Совет по молодежной политике при главе города Елене Полонской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В рамках акции активисты Совета провели разминку для студентов Псковского агротехнического колледжа, Псковского политехнического колледжа, Псковского филиала Академии ФСИН России.

Кроме того, команды университетов приняли участие в спортивной эстафете, а также в забеге на дистанцию 1,5 километра. Также в ходе мероприятия капитаны каждой из команд соревновались в отжиманиях.

В завершение состязаний были подведены итоги и объявлены победители. Первое место по результатам забега заняла команда Академии ФСИН России, второе - Политехнического колледжа, третье - Агротехнического колледжа.

Команды получили благодарственные письма, дипломы и памятные сувениры, а также подарки от генерального партнера соревнований.