Спорт

12 предупреждений, 4 удаления и пенальти - «Псков» одержал первую победу в первенстве

Футбольный клуб «Псков» одержал первую победу в первенстве Северо-Запада.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу, 26 сентября, подопечные главного тренера Игоря Васильева в Новгороде встретились с «Химиком» из Коряжмы.

Счет матча - 3:1 в пользу псковичей.

Голы у победителей забили Владислав Сакадеев (39 минута), Кирилл Турчин (41, пенальти) и Артем Савельев (80). Единственный мяч в ворота Дениса Трункина провел Андрей Корелкин (70 минута).

Отметим, что игра изобиловала нарушениями правил. Судья удалил с поля трех игроков «Химика» и псковича Всеволода Федорова. Кроме того, по шесть игроков каждой из команд получили желтые карточки за грубую игру и неспортивное поведение.