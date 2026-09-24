Отборочный этап Кубка регионов по гонкам внедорожников «Осенний кураж» пройдет под Великими Луками

Отборочный этап Кубка регионов «Осенний кураж-2026» по гонкам внедорожников пройдет в Великих Луках 26 и 27 сентября. Соревнования начнутся в 10:00, сообщил Псковской Ленте Новостей президент внедорожного клуба «Крепость» Алексей Шершнев.

Участие в двухдневном фестивале примут около 30 экипажей из Псковской, Тверской, Смоленской и Московской областей. Любители внедорожных гонок будут соревноваться в пяти зачетных категориях: четырех автомобильных и одной для квадроциклов.

В первый день, 26 сентября, состоится открытие фестиваля и первый этап — СУ1 (линейное ориентирование). Участникам предстоит искать контрольные точки по заданным координатам.

«Я задаю участникам координаты — долготу и широту. На месте ставлю точку, и участники должны ее найти, подъехать, сфотографироваться и ехать дальше», — рассказал президент внедорожного клуба.

27 сентября в 10:00 пройдет второй этап — СУ2 (кольцо). Гонка будет проходить по естественному ландшафту, обозначенному лентами. На прохождение трассы участникам отводится два часа.

Соревнования пройдут в категориях ATB, Тр-0, «Абсолют», Тр-1 и Тр-2. Категории отличаются уровнем подготовки автомобилей, при этом одна из них предназначена для квадроциклов.

«Доступность», — так Алексей Шершнев объяснил, почему «Осенний кураж» привлекает участников и зрителей и остается традиционным фестивалем для любителей внедорожных гонок.

Лагерь участников будет расположен в районе телевышки. Соревнования начнутся в 10:00 26 и 27 сентября.