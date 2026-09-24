 
Спорт

Отборочный этап Кубка регионов по гонкам внедорожников «Осенний кураж» пройдет под Великими Луками

0

Отборочный этап Кубка регионов «Осенний кураж-2026» по гонкам внедорожников пройдет в Великих Луках 26 и 27 сентября. Соревнования начнутся в 10:00, сообщил Псковской Ленте Новостей президент внедорожного клуба «Крепость» Алексей Шершнев.

Участие в двухдневном фестивале примут около 30 экипажей из Псковской, Тверской, Смоленской и Московской областей. Любители внедорожных гонок будут соревноваться в пяти зачетных категориях: четырех автомобильных и одной для квадроциклов.

В первый день, 26 сентября, состоится открытие фестиваля и первый этап — СУ1 (линейное ориентирование). Участникам предстоит искать контрольные точки по заданным координатам.

«Я задаю участникам координаты — долготу и широту. На месте ставлю точку, и участники должны ее найти, подъехать, сфотографироваться и ехать дальше», — рассказал президент внедорожного клуба.

27 сентября в 10:00 пройдет второй этап — СУ2 (кольцо). Гонка будет проходить по естественному ландшафту, обозначенному лентами. На прохождение трассы участникам отводится два часа.

Соревнования пройдут в категориях ATB, Тр-0, «Абсолют», Тр-1 и Тр-2. Категории отличаются уровнем подготовки автомобилей, при этом одна из них предназначена для квадроциклов.

«Доступность», — так Алексей Шершнев объяснил, почему «Осенний кураж» привлекает участников и зрителей и остается традиционным фестивалем для любителей внедорожных гонок.

Лагерь участников будет расположен в районе телевышки. Соревнования начнутся в 10:00 26 и 27 сентября.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026