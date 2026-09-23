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Кубок региона памяти велопутешественника Глеба Травина пройдет в Великих Луках

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Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвящённый памяти велопутешественника Глеба Травина, пройдет в Великих Луках с 25 по 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.

Глеб Травин — путешественник, велогонщик и тренер из Пскова. Он стал известен своим одиночным путешествием на велосипеде по внутреннему контуру границ СССР в 1928-1931 годах. Травин преодолел 85 тысяч километров, побывал во всех часовых поясах и климатических зонах Союза.

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Маршрут Глеба Травина. Крайние точки на карте - Псков и Петропавловск.

Старт соревнований запланирован на 25 сентября в 15:00, а 26 сентября — в 10:30 от Центра подготовки велосипедистов города Великие Луки.

25 сентября пройдет индивидуальная гонка, 26 сентября — групповая гонка.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Пскова и Великих Лук от 10 до 60 лет в девяти возрастных категориях. Победители соревнований будут награждены кубками и медалями.

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