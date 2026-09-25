Псковский пилот установил всероссийский рекорд высоты полета над Эльбрусом

Парапланерист из Пскова Роман Агер поднялся на рекордную для России высоту над горой Эльбрус (6 168 метров). Об этом он сообщил в своей группе «Крылья Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Крылья Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

«На эту высоту ещё не поднимался ни один мотопараплан в России», - пояснил Роман Агер. Пилот подчеркнул, что полет проходил над самой высокой вершиной России и Европы — горой Эльбрус. «Это невероятно сложные аэрологические и метеорологические горные условия», - отметил он. Погоду в этом месте очень сложно предсказать, она может поменяться мгновенно, что создаёт невероятную опасность для полёта, уточнил основатель группы «Крылья Пскова» в сети «ВКонтакте».

Пилот также заявил: «Полёт наполнил меня шикарными эмоциями, потрясающими видами и незабываемыми впечатлениями». Спортсмен пояснил, что такой полет дает хороший опыт для пилота, помогает поддерживать навыки активного пилотирования, управлять парапланом в сложных условиях и быстро принимать решения в экстремальной ситуации. Роман Агер добавил, что это также повышает безопасность обычных полётов.

Роман Агер - обладатель свидетельства пилота международной категории FAI пятой (максимальной) категории и лицензии спортсмена; призёр многочисленных региональных и всероссийских соревнований; двукратный чемпион России. Опыт пилота - 15 лет. Он налетал более 1000 часов в разных местах России и мира.