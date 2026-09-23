Два города - один центр: в Пскове и Печорах построят комплексы для адаптивного спорта

Целых два комплекса Центра адаптивной физкультуры и спорта начнут строить в Псковской области в следующем году. Один из них разместится в региональном центре, другой - в Печорах, на территории Паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Центр будет предназначен для реабилитации людей с особенностями здоровья и участников СВО. Как именно будут распределены функции между двумя комплексами, какими видами спорта можно будет в них заниматься и когда планируется открытие центра, узнала Псковская Лента Новостей.

Михаил Ведерников осматривает место будущего комплекса в Печорах. Фото здесь и далее: официальный сайт Правительства Псковской области

О том, что в Псковской области появится Центр адаптивной физкультуры и спорта, губернатор Михаил Ведерников заявил в мае этого года. А в сентябре, после обсуждения проекта с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, он сообщил, что центр разместится сразу в двух городах - Пскове и Печорах. Ранее о потребности региона в таком учреждении губернатор доложил президенту Владимиру Путину: «Особое внимание в области уделяется поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. В планах - создание регионального центра адаптивной физкультуры и спорта». Президент идею Михаила Ведерникова поддержал.

В министерстве спорта Псковской области нам пояснили, что механизмы финансирования строительства сейчас согласовываются с министерством спорта России и Российским спортивным фондом. Предполагаемая стоимость работ составит 1,35 миллиарда рублей.

Комплексы в Пскове и Печорах не будут одинаковыми - функции между ними будут распределены. В региональном центре расположится основная тренировочная база для занятий физкультурой и спортом. Здесь будут проводиться тренировки и соревнования по адаптивным дисциплинам. Уже известно, что комплекс расположится на Завеличье. «В настоящее время администрацией города Пскова ведется работа по постановке на кадастровый учет земельного участка под строительство центра», - сообщили в министерстве спорта.

В Печорах адаптивный центр разместится на территории Паломнического центра Псково-Печерского монастыря, где уже действует Центр реабилитации участников СВО. Главным объектом спортивно-оздоровительного комплекса станет плавательный бассейн. Как пояснили в министерстве спорта, «печорская площадка дополнит комплексную реабилитацию, включающую физическое восстановление, психологическую, социальную и духовную поддержку».

В ведомстве подчеркнули, что центр создается для развития адаптивной физкультуры и спорта, в том числе дисциплин Кубка защитников Отечества. Это масштабные всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта для ветеранов боевых действий, главным образом участников СВО. Турнир направлен на их медицинскую и социальную реабилитацию, а также вовлечение в паралимпийское движение. В список дисциплин Кубка входят настольный теннис, плавание, стрельба из лука, пулевая стрельба, армрестлинг, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Именно эти виды спорта будут развивать на базе псковских комплексов.

Однако заниматься в центре смогут не только ветераны СВО, но и псковичи с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети. Занятия для них будут проводиться бесплатно. «Порядок реализации тренировочного процесса и необходимость получения направления от специалистов здравоохранения для занимающихся будут проработаны к завершению строительства», - рассказали в министерстве спорта.

В данный момент уже разработаны дорожные карты по созданию центра. В ведомстве сообщили, что, предположительно, строительство начнется в первом квартале 2027 года. А завершение работ и открытие обоих комплексов планируется до конца 2028 года.

В министерстве спорта отметили, что планомерная работа по развитию инфраструктуры для адаптивного спорта в регионе началась еще в 2023 году. По поручению губернатора Михаила Ведерникова был отремонтирован зал в Школе боевых искусств в Пскове, на улице Ротной. В нем появилась возможность открыть секции по армрестлингу и пауэрлифтингу для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В дальнейшем зал также был дооборудован.

«Строительство Центра адаптивной физкультуры и спорта направлено на закрытие недостатка специализированных спортивных объектов для адаптивной физкультуры, удовлетворение высокого спроса среди ветеранов СВО и людей с инвалидностью, а также на обеспечение развития дисциплин Кубка Защитников Отечества и комплексной реабилитации ветеранов СВО и лиц с ограниченными возможностями здоровья», - пояснили в ведомстве.

Новый центр должен расширить возможности для тех, кому сегодня сложно найти подходящие условия для занятий спортом и восстановления. Так что его создание - следующий шаг в развитии адаптивного спорта в регионе.

Софья Богданова