Крути педали и получай бонусы: акция «На работу на велосипеде» стартует в Пскове

К традиционной всероссийской акции «На работу на велосипеде» присоединится Псков 29 сентября. В этот день каждый владелец двухколёсного транспорта сможет получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
На протяжении всего дня в разных районах города будут работать 19 специальных точек. Три из них, организаторские, откроются в 7:30 и примут участников до 10:00 утра в следующих локациях:
- на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом),
- на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова),
- возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).
Здесь волонтёры будут выдавать фирменную символику, сладкие батончики, а также помогут закрепить номерки на велосипедах.
Партнёры акции тоже подготовили поощрения для участников: в разных точках города можно будет получить бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию. Важно иметь в виду, что у каждой точки – свой график работы. И ещё один важный момент: чтобы забрать бонусы у партнёров, нужно зайти внутрь заведения и подтвердить, что участник акции действительно приехал на велосипеде.
Полный список всех «точек», включая адреса партнёров, опубликован на официальном сайте акции.
Регистрация на акцию открыта на сайте.
Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове дважды в год. Организатор – Псковский городской молодёжный центр.