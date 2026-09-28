Крути педали и получай бонусы: акция «На работу на велосипеде» стартует в Пскове

К традиционной всероссийской акции «На работу на велосипеде» присоединится Псков 29 сентября. В этот день каждый владелец двухколёсного транспорта сможет получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На протяжении всего дня в разных районах города будут работать 19 специальных точек. Три из них, организаторские, откроются в 7:30 и примут участников до 10:00 утра в следующих локациях:

на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом),

на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова),

возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

Здесь волонтёры будут выдавать фирменную символику, сладкие батончики, а также помогут закрепить номерки на велосипедах.

Партнёры акции тоже подготовили поощрения для участников: в разных точках города можно будет получить бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию. Важно иметь в виду, что у каждой точки – свой график работы. И ещё один важный момент: чтобы забрать бонусы у партнёров, нужно зайти внутрь заведения и подтвердить, что участник акции действительно приехал на велосипеде.

Полный список всех «точек», включая адреса партнёров, опубликован на официальном сайте акции.

«В этом сезоне удалось договориться с одиннадцатью партнёрами, – отметил организатор акции Егор Гронский. – Насколько я помню, такого количества ещё не было: целых шестнадцать адресов, (не включая организаторские), которые приготовили бонусы для велосипедистов. Причём это не только кофейни и места, где можно перекусить, но и организации, связанные со спортом и даже гончарным делом».

Регистрация на акцию открыта на сайте.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове дважды в год. Организатор – Псковский городской молодёжный центр.