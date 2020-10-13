Спорт

Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в СОЦ «Юность»

Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в СОЦ «Юность» сегодня, 18 октября, во время финального этапа областного кросса. Как сообщает газета «Островский вестник», в Остров, где она когда-то тренировалась в составе олимпийской команды страны, спортсменка приехала вместе с мужем Андреем Левуниным и дочерьми.

Супруг чемпионки - бизнесмен, его компания специализируется на спортивной лыжной экипировке. Пара познакомилась на соревнованиях по детскому биатлону, в организации которых Богалий принимает деятельное участие. Дети и семья всегда занимали в жизни Анны ведущие позиции. Поэтому, уйдя из профессионального спорта, чемпионка стала активно продвигать проект по развитию детского биатлона.



Выяснилось, что супруг Анны Богалий давно мечтал побывать в Пушкинских Горах. Помимо двух дней в Пушкиногорье они побывали в Печорах и посетили СОЦ «Юность». Здесь они побывали на биатлонном стрельбище, на стадионе спортивного центра. Олимпийская чемпионка сфотографировалась с юными спортсменами Псковской области, что для детей стало приятным сюрпризом.



В Острове Анна предложила спортивным руководителям провести межрегиональные соревнования, собрав юных спортсменов из двух регионов страны. В понедельник олимпийская чемпионка встречается в Пскове с юными биатлонистами, воспитанниками тренера Елены Вайгиной.