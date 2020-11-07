Спорт

Псковские спортсмены победили на Первенстве и Кубке России по боевому самбо

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» и спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область» стали победителями и призерами Первенства и Кубка России по боевому самбо, посвященного Дню народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств.

Соревнования состоялись в городе Раменское Московской области. На Кубке России в разделе «профессиональное боевое самбо» первое место занял Осман Мустафаев.

На Первенстве по боевому самбо в своих весовых категориях первые места заняли Осман Мустафаев (боевое самбо, разделы «без куртки» и «в куртках») и Максим Ширинов (боевое самбо, раздел «в куртках»), а третьи места - Артем Филиппов (боевое самбо, раздел «в куртках») и Кирилл Афиногенов (боевое самбо).