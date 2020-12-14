Спорт

Алексей Севастьянов: Фильм «Брат» по-прежнему актуален

Фильм «Брат» по-прежнему актуален, считает депутат Псковского областного Собрания, актер Алексей Севастьянов. Об этом он сказал в интервью «Российской газете», комментируя видеоролик защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко, в котором футболист разобрал на цитаты кинокартину Алексея Балабанова.

«За такое кино надо ответить футболом должного уровня», - прокомментировал Алексей Севастьянов. Видео было опубликовано перед матчем с «Зенитом» в рамках 19-го тура Премьер-лиги в Санкт-Петербурге. В итоге встреча лидеров завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

По словам псковского депутата, все эти фразы - «кто в Москве не бывал, красоты не видал», «любишь медок - люби и холодок» и другие - придумывал режиссер фильма Алексей Балабанов. А Сергей Мурзин - Круглый - колоритно их произносил. В фильме Алексей Севастьянов исполнил роль его подельника.

Алексей Севастьянов считает, что «Брат» по-прежнему актуален: «Моему сыну 19 лет, в 2018-м он смотрел фильм с друзьями. Не потому, что папа там играет. Просто им стало интересно. И они поняли эту картину, как понимали мы, работая над ней».