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С 1 сентября юные спортсмены смогут пройти диспансеризацию в Великих Луках

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Детская областная клиническая больница получила лицензию для полноценной диспансеризации спортсменов в филиале в Великих Луках, рассказал главный врач больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 1 сентября в Великолукском филиале ДОКБ можно будет пройти полноценную спортивную диспансеризацию или обследование. Местные юные спортсмены смогут не ездить целенаправленно в Псков, чтобы получить все необходимые справки для участия в соревнованиях. 

«Специалисты есть, не хватало только лицензии. Сейчас сделать спортивную лицензию – это целое большое событие. Мы делали ее почти год. Это кажется, что очень просто, но на самом деле сделать такую лицензию очень сложно, именно поэтому спортивной медицины нет в частных центрах», — объяснил Евгений Васильев.

Главврач ДОКБ рассказал, что для получения спортивной лицензии необходимо выполнить множество условий, в том числе иметь укомплектованный штат специалистов и полную комплектацию оборудования. «За один квартал 2024 года мы сделали семь видов лицензий. А реабилитацию и спортивную медицину делали по году каждую», — поделился Евгений Васильев.

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Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

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