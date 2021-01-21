Спорт

Соревнования по лыжным гонкам пройдут в феврале в Островском районе

Федерация лыжных гонок Псковской области подготовила проект спортивного календаря на февраль. Соревнования пройдут на базе биатлонного центра «Юность» в Островском районе, пишет газета «Островские вести».

6 февраля планируется провести первые состязания на призы Центра подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону. Участие в них примут юноши и девушки 2000 года рождения и старше, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 годов рождения.

Фото: газета «Островские вести»

12-14 февраля будут организованы Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам. Дистанции 3, 5, 10, 15 км в первый день спортсмены преодолеют классическим стилем, во второй — свободным.

Также запланирована Спартакиада учащихся Псковской области. 17 февраля — лыжники пройдут 3 и 5 км классическим стилем, 18-го — 5 и 10 км свободным.

Кроме того, 20 февраля будет проводиться Чемпионат области на длинные дистанции по лыжным гонкам (свободный стиль, 10, 20 и 30 км).

«Возможно внесение изменений в данный проект, мы работаем над тем, чтобы при всех ограничениях официальных стартов было больше», - сообщил президент Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова.

В период с 31 января по 3 февраля на базе спортцентра «Юность» пройдет Чемпионат Западного военного округа по лыжным гонкам среди команд воинских частей.